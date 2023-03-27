Забастовка немецких транспортников парализовала работу аэропорта в Мюнхене
В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Marks; 5-tv.ru
Забастовки работников транспортного сектора пройдут по всей Германии.
Забастовка в аэропорту Мюнхена в Германии полностью парализовала работу международного хаба. Рейсы отменены, около двухсот тысяч человек не могут вылететь.
Служащие аэропорта бастуют уже второй день. Они требуют увеличения зарплаты. К работникам авиации также присоединились железнодорожники.
А сегодня профсоюзы планируют привлечь к стачке весь транспортный сектор — в результате на сутки будет остановлено движение общественного транспорта практически во всей стране.
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