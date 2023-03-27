Забастовка немецких транспортников парализовала работу аэропорта в Мюнхене

Эфирная новость 17

В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Marks; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Забастовки работников транспортного сектора пройдут по всей Германии.

Забастовка в аэропорту Мюнхена в Германии полностью парализовала работу международного хаба. Рейсы отменены, около двухсот тысяч человек не могут вылететь.

Служащие аэропорта бастуют уже второй день. Они требуют увеличения зарплаты. К работникам авиации также присоединились железнодорожники.

А сегодня профсоюзы планируют привлечь к стачке весь транспортный сектор — в результате на сутки будет остановлено движение общественного транспорта практически во всей стране.

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:08
Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении
6:56
Забастовка немецких транспортников парализовала работу аэропорта в Мюнхене
6:45
Бывшая жена Бориса Грачевского об ошибках в личной жизни: «Я на граблях танцую»
6:34
Российские танкисты уничтожают укрепрайоны боевиков под Угледаром
6:23
Массовые демонстрации вызвала в Израиле реформа Верховного суда
6:15
Грязная работа: как сэкономить на мойке машины весной

Сейчас читают

Герои не спят: российский сержант разгромил три танка и сорвал наступление ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео