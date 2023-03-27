Магия сказки: луганский театр кукол вновь дает сценические представления

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Луганский театр кукол вновь начал давать сценические представления

Фото, видео: 5-tv.ru

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Служивший ранее бомбоубежищем театр в Луганске вновь принимает гостей. На спектакли приходят сотни детей и взрослых.

В новых российских регионах сегодня впервые отметят день театра. К этой дате к работе вернулся Луганский театр кукол. Во время боевых действий его здание превратилось убежище для всех, кто скрывался от обстрелов. Но теперь здесь снова звучит детский смех, а афиша пестрит названиями новых спектаклей. Егор Кильдибеков — о целительной магии сказки.

Это не просто актеры. Люди, в чьих руках оживает сказка. Они способны утянуть за собой в волшебный мир даже взрослого. Но основной зритель, конечно, дети. Совсем еще маленькие, и те кто побольше. Никто не может отвести от сцены глаз. Сопереживают маленькой ведьме, которая ищет свое счастье.

Это сейчас они с полуслова поднимают настроение. Те, кто служит в Луганском академическом театре кукол, пережили такое, чего и врагу не пожелаешь. В 2014 Луганск ежедневно подвергался обстрелам, толстые стены, маленькие окна, тут можно было укрываться. Но здесь не просто укрывались от обстрелов. Здесь жили. Директор, режиссер, актеры. В темных коридорах обесточенного здания. Лишь изредка выходя на улицу.

Единственное, чем тогда мог спасаться город — гуманитарная помощь. Любая еда — уже небольшой праздник. А хлеб, даже немного зачерствевший, казался не хуже торта.

Это первый театр в Луганске, который вернулся на сцену, едва хоть немного стихли обстрелы. Правда, и сценой это не назвать — просто поставили скамейки на улице. В здании все еще не было света. Без музыки. Без спецэффектов. Но зритель был. Дети, которые хотели хоть немного отвлечься от ужасов войны.

Теперь в репертуаре новые спектакли. На сцене новые лица. Богатый опыт фестивалей и гастролей по России. Но главное — магия сказки все еще живет за этими кулисами.

Больше года назад на фронт ушли все мужчины, работавшие в театре. Демобилизованы только двое — главный режиссер и один актер. По состоянию здоровья. Поэтому постановки ориентированы в основном на женский коллектив. Но девушки не жалуются. Хотя и очень ждут мира. Чтобы снова выйти на эту волшебную сцену полным составом.

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