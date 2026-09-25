«Провокация ради провокации»: Михаил Горевой о тех, кто разрушает русский театр

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 27 0

По мнению артиста, внутренний мир театрального действа постепенно сужается до масштабов пошлой шутки.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актер Горевой: русский театр разрушается к чертовой матери провокациями на сцене

Русская психологическая театральная школа, основанная Константином Станиславским, планомерно уничтожается. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал актер театра и кино, режиссер и педагог Михаил Горевой на открытии 12-го сезона Московского государственного академического театра (МГАТ) «Русская песня». Начался он со спектакля «Тихий Дон».

По мнению Горевого, сакральное знание, которое привнес в творчество великий Станиславский, сейчас целенаправленно убивается тем, что происходит на большой сцене. Видимо, большинство современных работ видятся ему пошлыми и поверхностными, стремящимися шокировать, а не одухотворять.

«Вот что такое актер настоящий — это жрец, мощность, духовная работа. А вот насчет провокаций… Вот мы видим сейчас провокации ради провокаций. Ну и к чему это привело? Русский театр разрушается к чертовой матери», — заявил Горевой.

Задача артиста, по словам Михаила Витальевича, заключается в том, чтобы долететь до человеческих душ, заставить открыться и поверить в выдуманный мир театра. На территории чужой души актер имеет право только зажигать свет — духовный свет. Сегодня, считает Горевой, это происходит все реже.

«Все эти провокации обычно ниже пояса. Во МХАТе в Советском Союзе нас учили: мы исследуем жизнь человеческого духа нежно, аккуратно и потом выходим к другим душам на сцену и вот этим знанием, умением заставляем зрителя над вымыслом, театр — это вымысел, слезами облиться, а слезы настоящие. Сейчас вот это делать не умеют, это заменяют провокацией», — уверен артист.

Горевой также с горечью заметил, что на сцену выносится не жизнь человеческого духа, а «жизнь человеческого брюха, паха и бздеха». Он предположил, что если бы Станиславский был жив, то не бегал бы по своему обыкновению с криком «Караул!», а сидел бы в углу, схватившись за лоб, плакал и произносил слово, созвучное со словом «конец».

Но не все еще потеряно. Практически похоронившему театр Михаилу Горевому посчастливилось играть в постановке, в которую он верит. Ранее в интервью 5-tv.ru актер высоко оценил интерес зумеров к упомянутому выше «Тихому Дону». Он призвал молодых зрителей чаще бывать в театре, но посоветовал быть разборчивыми — по его мнению, в Москве осталось немного «настоящих» спектаклей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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