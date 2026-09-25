«Тихий Дон» и провокации в театре: где грань пошлости и что нельзя делать на сцене

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 26 0

В театре «Русская песня» объяснили, почему классика остается вечной.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сергей Рябов заявил о недопустимости обнаженных сцен в театре «Русская песня»

Режиссеры могут использовать пошлость и провокацию для решения некоторых задач. Такое мнение высказал первый заместитель художественного руководителя Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов. Об этом он рассказал 5-tv.ru перед спектаклем «Тихий Дон».

«Все, что вызывает эмоцию — это и есть по большому счету провокация. А театр должен вызывать эмоцию, либо положительную, либо отрицательную. Может быть, вопрос в степени пошлости. Вот здесь, да, нужно быть осторожным. А провокация — почему нет? Ведь чтобы заставить вас заплакать или засмеяться, я должен что-то сделать. А это и есть провокация, спровоцировать вас на эмоцию», — объяснил Рябов.

При этом он подчеркнул недопустимость появления обнаженных тел на подмостках театра «Русская песня».

«Мы все-таки Государственный академический театр под названием „Русская песня“. И было бы странно, если бы здесь выходили обнаженные тела. Другие театры или площадки, скорее всего, могут себе этого позволить. У нас чуть-чуть другие задачи», — резюмировал Сергей.

Также заместитель худрука заявил о вечности моды на классические произведения, в число которых входит и «Тихий Дон». Он выразил уверенность в том, что московская публика всегда будет с интересом встречать новые постановки известных классиков.

«Я не могу отвечать за всех, но скажу одно — на московском рынке никаких сложностей с этим нет. Есть сложности с авторами, но это тоже вопрос больше, наверное, времени, когда ты это ставишь. Ну, знаете, как бывает мода на цвета, также бывает мода на классических авторов. Такое, к сожалению, имеет место быть. Но классика — это и есть классика. Она не может быть модной или немодной, она классика, она вечна», — подытожил Сергей Рябов.

Постановка «Тихий Дон» открыла 12-й театральный сезон в МГАТ «Русская песня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сказал актер Михаил Горевой про популярность спектакля по роману-эпопее Михаила Шолохова среди молодежи.

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«Тихий Дон» и провокации в театре: где грань пошлости и что нельзя делать на сцене

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