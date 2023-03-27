В США рассекретили кадры планируемых ядерных ударов по территории СССР: мечтают повторить в РФ?

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 862

В США рассекретили кадры планируемых ядерных ударов по территории СССР

В США рассекретили кадры планируемых ядерных ударов по территории СССР: мечтают повторить в РФ?

Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Joey Swafford/Us Air

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На опубликованном видео показаны учения экипажей стратегических бомбардировщиков B-52, которые в годы холодной войны постоянно несли на борту ядерные ракеты.

Национальное управление архивов и документации США рассекретило кадры 1960 года, показывающие, как стратегические бомбардировщик B-52 будут наносить ядерные удары в случае «нападения» СССР на США. Материалы опубликовало издание Daily Mail.

На видео показаны учения экипажей B-52, во время которых пилотам рассказывают о трех эффектах ядерной атаки: взрывной, тепловой и радиационной. Закадровый голос объясняет, что инструктаж необходим для того, чтобы подготовить бомбардировщики к «идеальной атаке», когда экипажи будут находиться на безопасном расстоянии и избегут негативных последствий.

На тренинге были представлены примеры ядерных испытаний в ходе операции «Перекресток» в 1946 году (на атолле Бикини), операции «Теплица» 1950 года (на атолле Эниветок) и операции «Чайник» в 1955 году (на ядерном полигоне в Неваде). Примеры должны были продемонстрировать последствия ядерных взрывов.

Согласно фильму, на борту самолета в момент удара будет шесть человек, у которых не будет никаких внешних контактов в течение нескольких часов. После удара экипажу надлежало быстро дистанцироваться от взрыва, накрыв лобовое окно самолета крышкой, чтобы избежать перегрева.

В публикации отмечается, что официальные лица США выпустили видео после того, как в России предупредили об «апокалипсисе», если Запад продолжит поставлять Украине оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о появлении бомбардировщика В-52 ВВС США в 200 километрах от Петербурга, возле острова Гогланд. Предположительно, американский самолет отрабатывал удар ядерными ракетами по Северной столице.

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