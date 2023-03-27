«Это триумф!» — роскошная Любовь Толкалина показала чарующий снимок с букетом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Актриса Толкалина показала снимок с букетом цветов после спектакля в Москве

«Это триумф!» — роскошная Любовь Толкалина показала чарующий снимок с букетом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость выглядит гораздо моложе своих лет. В чем ее секрет?

Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского актриса Любовь Толкалина часто радует поклонников новым контентом. Звезда любит снимать видео, с удовольствием показывает фото и активно общается с аудиторией. Правда, не всегда знаменитость говорит только о хорошем.

Как сообщило издание dni.ru, на этот раз женщина рассказала печальную новость. Недавно в «Зарядье» прошел последний спектакль, посвященный второй супруге легендарного композитора Иоганна Баха Анне Магдалене. По решению нового руководства парка, этой постановки больше не будет в программе.

«Спасибо всем, кто был с нами. Это был триумф. Я не припомню большего счастья на сцене и большего успеха. Спасибо! В каждой музыке — Бах! Я очень счастлива! С Днем Театра всех, всех, всех!» — отметила она.

Актриса Любовь Толкалина позирует с охапкой роскошных цветов Актриса Любовь Толкалина позирует с охапкой роскошных цветов. Фото: Telegram / liubatolkalina

Несмотря на грустную ноту, Толкалина все равно показала фото. На нем красавица широко улыбалась, на ее лице выделялись счастливые ямочки. У знаменитости были опрятно собраны волосы и незаметный макияж. Также женщина держала в руках потрясающий букет с цветами. Правда, какие именно лепестки собраны — трудно разглядеть, ведь эта часть фотографии замазана расплывчатым фильтром.

Поклонники удивились красоте 45-летней Толкалиной. Артистка выглядит гораздо моложе своих лет. Как отмечается в издании, подписчики написали звезде множество комплиментов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Толкалина опубликовала новое откровенное фото.

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