Росгвардейцам вручили Золотые Звезды Героев РФ в их профессиональный праздник

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Бойцов поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив их бесстрашие и стойкость в ходе спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Росгвардейцы отмечают 27 марта профессиональный праздник. Батальоны внутренней стражи — прообраз нынешней Росгвардии — были созданы в нашей стране более 200 лет назад. Бойцов поздравил Владимир Путин. Глава государства поблагодарил их за эффективную службу и верность долгу.

Сегодня росгвардейцам за выполнение задач в зоне специальной операции вручали Золотые Звезды Героев России. На церемонии побывал корреспондент «Известий» Даниил Левин. Смотрите подробности в репортаже.

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Росгвардейцам вручили Золотые Звезды Героев РФ в их профессиональный праздник

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