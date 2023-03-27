Следующий этап: Романа Костомарова готовят к протезированию

Близкий источник рассказал, как фигурист относится к замене утраченных частей тела, ведь еще недавно он был подавлен и угнетен случившимся.

В связи с улучшением состояния здоровья фигуриста Романа Костомарова, медики начали подготовку к протезированию утраченных конечностей спортсмена. За последние месяцы ему пришлось ампутировать стопы и кисти рук.

«Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована, и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию», — сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, у знаменитости также убрали трахеостому, то есть больше в подключении к аппарату ИВЛ он не нуждается. Сам Костомаров, несмотря на недавнее угнетенное состояния из-за произошедшего, мотивирован начать реабилитацию, не сдается.

Костомарова госпитализировали 10 января с жалобами на слабость и боли в груди. Вскоре он оказался в реанимации с диагностированными сепсисом и пневмонией. Фигуриста ввели в кому и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Ситуация сильно ухудшилась в начале февраля — из-за нарушенного кровообращения у спортсмена развилась гангрена. Чтобы он не умер от некроза тканей, ему ампутировали конечности. По данным СМИ, врачи отняли у Костомарова обе стопы и обе кисти рук. Есть риск, что левую руку придется удалить по локоть.

Также из-за гангрены серьезно пострадали внутренние органы. Сердце может не выдержать новой ампутации. Почки и печень не справляются с выводом жидкости из организма и большим количеством лекарств. Из-за проблем с сосудами спортсмен перенес два инсульта. Но сейчас начала прослеживаться положительная динамика, врачи начали реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какой неочевидной проблемой Роман Костомаров может столкнуться после выписки из больницы.