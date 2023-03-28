Шольц подтвердил передачу Украине 18 танков Leopard 2 из Германии

Украина получила от Германии 18 танков Leopard 2A6. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Мы доставили, как было объявлено», — ответил Шольц на вопрос о передаче Киеву танков.

Канцлер добавил, что Берлин оказывает масштабную поддержку Киеву и вместе с другими странами ЕС обсуждает вопрос наращивания производства боеприпасов и создания центров для ремонта техники в Польше, Румынии и Словакии.

До этого Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Украина получила 18 обещанных ФРГ танков Leopard 2. В публикации уточняется, что машины покинули Германию в конце прошлой недели и были переданы украинской стороне на границе. Также в статье сообщается о прибытии в зону боевых действий около 40 боевых машин пехоты Marder.

Неделю назад в Минобороны Норвегии сообщили, что Украина уже получила от них танки Leopard 2. В Twitter военного ведомства было опубликовано фото «Леопарда», выезжающего из украинского военно-транспортного самолета с комментарием о том, что вместе с передачей танков идет обучение украинских экипажей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий военный концерн Rheinmetall заявил о намерении приобрести у швейцарской компании Ruag 96 танков Leopard 1 для отправки на Украину.