Шольц подтвердил передачу Украине 18 танков Leopard 2 из Германии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Бронетехника покинула ФРГ в конце прошлой неделе и была передана на украинской границе.

Шольц подтвердил передачу Украине 18 танков Leopard 2 из Германии

Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

Читайте нас в: Дзен Новости

Украина получила от Германии 18 танков Leopard 2A6. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Мы доставили, как было объявлено», — ответил Шольц на вопрос о передаче Киеву танков.

Канцлер добавил, что Берлин оказывает масштабную поддержку Киеву и вместе с другими странами ЕС обсуждает вопрос наращивания производства боеприпасов и создания центров для ремонта техники в Польше, Румынии и Словакии.

До этого Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Украина получила 18 обещанных ФРГ танков Leopard 2. В публикации уточняется, что машины покинули Германию в конце прошлой недели и были переданы украинской стороне на границе. Также в статье сообщается о прибытии в зону боевых действий около 40 боевых машин пехоты Marder.

Неделю назад в Минобороны Норвегии сообщили, что Украина уже получила от них танки Leopard 2. В Twitter военного ведомства было опубликовано фото «Леопарда», выезжающего из украинского военно-транспортного самолета с комментарием о том, что вместе с передачей танков идет обучение украинских экипажей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий военный концерн Rheinmetall заявил о намерении приобрести у швейцарской компании Ruag 96 танков Leopard 1 для отправки на Украину.

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:41
Шольц подтвердил передачу Украине 18 танков Leopard 2 из Германии
2:18
Стали известны дата и место прощания с Михаилом Чигаревым
1:56
Военные Украины указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
1:35
«Как же я орала»: блогер Балмашева вновь родила от пасынка и показала лицо младенца
1:15
Патрушев: Россия дважды спасала США от распада, но больше не будет
0:53
Неизвестные обстреляли пост полиции в Ингушетии

Сейчас читают

Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 27 марта
«Людоедские условия»: Гаспарян оценил, как скоро МВФ «сожрет» Украину
Рассекреченная стратегия: могут ли США ударить по РФ так, как планировали в 60-х?
"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео