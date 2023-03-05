Стало известно о планах Rheinmetall закупить у Швейцарии около 100 танков Leopard для Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Tages-Anzeiger: немецкий концерн Rheinmetall хочет закупить у Швейцарии 96 танков Leopard 1

Стало известно о планах Rheinmetall закупить у Швейцарии около 100 танков Leopard для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Filmbildfabrik via www.imago-ima

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Известно, что государственный секретариат Швейцарии по экономике уже наложил вето на данную сделку.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил желание купить у швейцарской компании Ruag 96 танков Leopard 1, чтобы потом отправить их на Украину. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger.

По данным издания, речь идет о танках Leopard 1 A5. Их швейцарская компания приобрела у Италии еще в 2016 году. Тогда они находились в неисправном состоянии. Компания планировала их либо перепродать, либо продать на запчасти.

Также отмечается, что государственный секретариат Швейцарии по экономике уже наложил вето на данную сделку по юридическим причинам.

На днях сообщалось, что Германия выразила желание купить танки Leopard 2 у Швейцарии, чтобы «закрыть бреши в странах ЕС и НАТО». Депутаты Швейцарии, в свою очередь, выступали против такого предложения.

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