Не испугался: доставший девочку из колодца в Выборге юноша рассказал о спасении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 426

Доставший девочку из колодца в Выборге юноша рассказал о спасении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru

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Вместе с восьмилетней девочкой в западню попал и мальчик. Его спасти не удалось.

Даниил Разумовский, благодаря которому удалось вытащить из пожарного колодца в Выборге восьмилетнюю девочку, рассказал о спасении ребенка. В комментарии для 5-tv.ru юноша сообщил, что он был не один, ему помогал друг, случайно проходящий мимо.

Все случилось в минувший понедельник. Разумовский шел по улице, как вдруг услышал детские крики. Молодой человек тут же поспешил на помощь. Он понял — крики доносились из пожарного колодца.

«Увидел, что там еле держится девочка. Позвонил в экстренные службы и увидел, что рядом идет мой друг, попросил его помочь. Снял куртку, пролез в щель, а он меня держал за ноги сзади. И мы вытащили вместе девочку», — поделился спаситель.

Школьница была шокирована произошедшим и сильно замерзла, находясь в колодце. Но сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако вместе с девочкой в люк провалился мальчик. Его спасти не удалось. Разумовский выразил свои соболезнования родственникам школьника и отметил, что тот был очень добрым и отзывчивым.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как наградили десятилетнего Федора из Брянской области за спасение двух девочек во время обстрела боевиками.

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