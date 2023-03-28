«Кричала»: юноша поведал, как помог другу вытащить девочку из колодца в Выборге

В воде восьмилетняя девочка провела около двух часов. У ребенка были сильно обморожены руки, и она не могла разговаривать из-за шока.

Восьмилетнюю девочку, которая оказалась в пожарном колодце из-за собственного любопытства, удалось спасти не только благодаря 18-летнему Даниилу Разумовскому, но и его другу 23-летнему Кириллу Васильеву. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru парень рассказал, какой план по поднятию ребенка они придумали.

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Все случилось в минувший понедельник. Вечером Васильев шел с работы вместе с мамой и параллельно помогал родственнице нести пакеты. По дороге увидел сидящего друга, который с кем-то разговаривал по телефону. А после услышал от него крики с просьбой о помощи. Тут же побежал в его сторону, опустил голову в колодец и увидел испуганную девочку.

«Я предложил Дане наполовину спуститься туда. Снял куртку вместе с рюкзаком, и мы приступили к спасению. Он начал тянуться к ребенку, чтобы как-то подтащить ближе к нам. Потом схватили за руки ее и начали вытаскивать. Она даже кричала, ей было больно из-за обморожения», — вспомнил Васильев.

Юноши вызвали сотрудников экстренных служб. И пока они ехали, девочку отвели в магазин, чтобы она хоть немного согрелась. Затем ее передали в руки врачей. Сейчас пострадавшая вместе с родителями находится в больнице города. Медики ее состояние оценили как средней степени тяжести. В воде она находилась около двух часов, ее конечности сильно переохладились. Вместе с девочкой в люк провалился мальчик. Его спасти не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю спасения девочки, чуть не погибшей в бухте Крашенникова.