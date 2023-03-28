Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 28 марта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 399

Российские войска уничтожили вертолет Ми-8 Украины и сбили беспилотник «Лелека»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военнослужащие раскрыли обстановку в зоне специальной военной операции (СВО). Видео с заявлениями руководства пресс-центров предоставило Минобороны РФ.

Сообщается, что на авдеевском направлении ВС РФ «Юг» ликвидировали две украинские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 производства США, огневую позицию и расчет 120-миллиметрового миномета националистов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма. По его словам, это случилось недалеко от села Новобахмутовка.

В том числе российские бойцы ликвидировали группу боевиков ВСУ из десяти человек, у них были с собой комплекты спутниковой связи. Также в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено две единицы ствольной артиллерии националистов.

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука, во время боевого дежурства российские военные обнаружили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат.

«На Червоно-Дибровском участке вскрыто перемещение пехоты и боевой бронированной техники 67-й механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения ствольной артиллерией противник понес потери в живой силе и технике», — сообщил Савчук.

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Еще бойцы России сорвали попытку украинских войск выдвинуться из села Лукьяновское на запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, посредством разведки обнаружилась колонна из до десяти бронированных машин. Артиллерия РФ нанесла удар по противнику, в результате этого ликвидировано два бронеавтомобиля.

«На южнодонецком направлении расчетом зенитно-ракетного комплекса „Оса-АКМ“ был сбит беспилотный летательный аппарат „Лелека“. В рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса „Пенициллин“ обнаружена и уничтожена расчетом самоходной артиллерийской установки „Гиацинт“ гаубица противника в районе населенного пункта Доброволье», — заявил Гордеев.

В том числе он отметил, что недалеко от села Темировка расчетом «Бук» был ликвидирован украинский вертолет Ми-8. ВСУ пытались с его помощью нанести авиационный удар по позициям российских военных.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео за день из зоны специальной военной операции.

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