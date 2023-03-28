Ревут сердитые турбины: лучшее видео из зоны СВО за день
В Минобороны РФ показали боевую работу истребителей-бомбардировщиков Су-34 и штурмовиков Су-25.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска продолжают наносить чувствительные удары по ВСУ и теснить неонацистов в рамках спецоперации по защите Донбасса. Для этого активно используется авиация. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военных летчиков в одном видео.
Так, в Минобороны РФ показали кадры с полетами экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34. Пилоты готовы к вылетам в любое время суток и любую погоду. Они с воздуха прикрывают действующие на земле войска, а также занимаются воздушным патрулированием. Самолеты оснащают ракетами разных классов, чтобы они могли отреагировать на любую возникшую угрозу.
Также в российском оборонном ведомстве показали кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25. Они нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и бронетехнике ВСУ в зоне спецоперации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России уничтожили принадлежащий ВСУ самолет Су-24 под Харьковом.
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