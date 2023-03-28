Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 28 марта

Умер звезда фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев. Талантливый актер скончался на 79-м году жизни. Последние дни он провел в нищете и перед смертью изменился до неузнаваемости.

СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию теракта на «Северных потоках». Три страны ее поддержали, 12 воздержались, против не проголосовал никто.

Романа Костомарова готовят к протезированию. Близкий источник рассказал, как фигурист относится к замене утраченных частей тела, ведь еще недавно он был подавлен и угнетен случившимся.

Европу предупредили о приближающейся катастрофе. Раньше у Европы было огромное количество российского топлива. Но всему приходит конец.

Шольц подтвердил передачу Украине 18 танков Leopard 2 из Германии. Бронетехника покинула ФРГ в конце прошлой неделе и была передана на украинской границе.

Доставший девочку из колодца в Выборге юноша рассказал о спасении. Вместе с восьмилетней девочкой в западню попал и мальчик. Его спасти не удалось. Второй молодой человек поведал, как помогал вытаскивать эту девочку.

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Сенатор Вайнберг призвал сделать набор артистов таким же строгим, как в ФСБ. Политик и бывший участник группы «Любэ» рассказал, как сейчас модернизируется и меняется патриотическое воспитание.

В Ингушетии объявлен план «Перехват» после нападения на полицейских. В Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС. Один сотрудник был ранен в ногу.

Украинских боевиков учат использовать боеприпасы с обедненным ураном. Журналисты обратили внимание на видео с британскими и американскими инструкторами.

Французские истребители из ОАЭ могут оказаться на Украине. Речь идет о партии в сорок старых самолетов.

Расходы на умные счетчики хотят включить в тарифы ЖКХ. Современные технологии сделают расчеты более прозрачными.

Цены в аэропортах хотят взять под контроль. Максимальную стоимость еды и напитков предлагают ограничить.