Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 28 марта
Основные события в стране и мире в дайджесте на 5-tv.ru.
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Умер звезда фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев. Талантливый актер скончался на 79-м году жизни. Последние дни он провел в нищете и перед смертью изменился до неузнаваемости.
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Европу предупредили о приближающейся катастрофе. Раньше у Европы было огромное количество российского топлива. Но всему приходит конец.
Шольц подтвердил передачу Украине 18 танков Leopard 2 из Германии. Бронетехника покинула ФРГ в конце прошлой неделе и была передана на украинской границе.
Доставший девочку из колодца в Выборге юноша рассказал о спасении. Вместе с восьмилетней девочкой в западню попал и мальчик. Его спасти не удалось. Второй молодой человек поведал, как помогал вытаскивать эту девочку.
Сенатор Вайнберг призвал сделать набор артистов таким же строгим, как в ФСБ. Политик и бывший участник группы «Любэ» рассказал, как сейчас модернизируется и меняется патриотическое воспитание.
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