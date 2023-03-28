Полицейским в США пришлось применить ковбойские навыки, чтобы поймать пони

Американские полицейские несколько часов не могли поймать беглого пони. Его пытались остановить криками и лакомствами. Но изнурительная погоня завершилась лишь когда один из офицеров применил ковбойские навыки и накинул на животное лассо.

Словно опасному преступнику пони устроили допрос, выписали штраф за сопротивление и заставили позировать, чтобы подшить фото к личному делу. Сейчас маленький конь содержится в школе верховой езды, а его хозяева разыскиваются.