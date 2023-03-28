Полицейским в США пришлось применить ковбойские навыки, чтобы поймать пони

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Стражи порядка несколько часов заманивали животное едой, но оно не поддавалось. В итоге погоня завершилась задержанием и допросом.

Полицейским в США пришлось применить ковбойские навыки, чтобы поймать пони

Фото: www.globallookpress.com / Stephan Witte; 5-tv.ru

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Американские полицейские несколько часов не могли поймать беглого пони. Его пытались остановить криками и лакомствами. Но изнурительная погоня завершилась лишь когда один из офицеров применил ковбойские навыки и накинул на животное лассо.

Словно опасному преступнику пони устроили допрос, выписали штраф за сопротивление и заставили позировать, чтобы подшить фото к личному делу. Сейчас маленький конь содержится в школе верховой езды, а его хозяева разыскиваются.

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