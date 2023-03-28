«Молитесь»: Трамп обратился к американцам после слов Путина о ядерном оружии

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Рита Миронова
Рита Миронова 192

Дональд Трамп призвал молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

«Молитесь»: Трамп обратился к американцам после слов Путина о ядерном оружии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ron Sachs - CNP /MediaPunc

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Президент РФ ранее сообщил о размещении ядерного оружия в Белоруссии, чем спровоцировал бурю эмоций на Западе. По факту же цели более чем прозрачные.

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал американцам начинать молиться после решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом пишет Newsweek.

Трамп убежден, что в этой ситуации виновата именно Америка. По его мнению, все дело в некомпетентных людях, которые управляют страной.

«Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», — обратился к американцам бывший президент США.

Также Дональд Трамп призвал срочно завершить конфликт на Украине, иначе она может быть уничтожена в течение полутора лет. Бывший американский лидер уверяет, что мог бы сам урегулировать ситуацию между Украиной и Россией и провести переговоры с ее президентами. Однако это возможно только в том случае, если Трамп снова займет пост главы США.

Политику нынешнего правительства Штатов бывший президент не одобряет. По его мнению, Джо Байден и его команда могут развязать «третью мировую войну».

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии. При этом он подчеркнул, что Россия делает то же самое, чем занималась Америка на протяжении десятилетия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп вновь раздает обещания по решению украинского кризиса.

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