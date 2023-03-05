Не составит труда: Трамп вновь раздает обещания по решению украинского кризиса

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 52

Трамп заявил, что в случае переизбрания разрешит конфликт на Украине за сутки

Не составит труда: Трамп вновь раздает обещания по решению украинского кризиса

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs - CNP

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Политик уверяет электорат, что даже сейчас у него есть возможность договориться.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решить украинский конфликт «не составит труда» в течение суток, если его изберут на пост главы Белого дома. Выступление политика проходило в столичном округе Колумбия.

При этом Трамп не раскрыл подробностей своего плана. По его словам, если он сообщит детали, то не сможет претворить задуманное в жизнь и завершить кризис на Украине. Для того, чтобы положить конец конфликту, бывшему заокеанскому лидеру, как он говорит, нужны президентские полномочия. Подобное заявление Трамп делал в конце января в социальной сети Truth Social.

«Смог бы договориться о прекращении этой ужасной и быстро набирающей обороты ситуации в течение 24 часов», — писал тогда политик.

Тогда же он говорил, что при его президентстве текущих событий на Украине никогда бы не произошло, но даже в нынешнем положении, с его слов, он может достичь договоренностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заявил Трамп про президента США Джо Байдена.

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