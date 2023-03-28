В США испугались поражения в третьей мировой войне из-за российских «Ясеней»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Журналист Роган: «Ясень» может нанести обезглавливающий удар по Вашингтону

В США испугались поражения в третьей мировой войне из-за российских «Ясеней»

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Американцев беспокоит, что российские субмарины могут «незаметно подобраться» к побережью их страны.

США грозит поражение в гипотетической третьей мировой войне из-за российских многоцелевых подлодок проекта 885 «Ясень». Об этом в статье для Washington Examiner пишет американский журналист Том Роган.

Он указывает на то, что в случае войны между Россией и США «Ясень» сможет нанести «обезглавливающий» ядерный удар по американской столице.

«Если подлодка незаметно подберется к восточному побережью США, то сможет нанести ядерный удар по Вашингтону с очень коротким временем оповещения. И если президент и вице-президент США окажутся близко, удар может обезглавить страну», — отмечает Роган.

Также он цитирует командующего Вооруженными силами США в Северной Америке генерала Глена Ванхерка, по словам которого, России нужно всего два года для обеспечения постоянного дежурства «Ясеней» в Атлантическом и Тихом океанах.

Ранее американское издание 19fortyfive с подачи отставного высокопоставленного офицера ВМС США назвало «Ясень» подводной лодкой «высшего эшелона».

В свою очередь, портал Covert Shores поставил подлодку К-560 «Северодвинск» и в целом корабли проекта 885 «Ясень» на второе место в списке самых смертоносных субмарин, когда-либо существовавших в мире. Третье и пятое места в том же рейтинге заняли подлодки проектов 949А «Антей» и 971 «Щука-Б» соответственно.

Известно, что к началу 2023 года на вооружении России стояли четыре «Ясеня», способные нести гиперзвуковой аппарат «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр».

Ранее 5-tv.ru показал запуск крылатой ракеты из акватории Японского моря субмариной «Петропавловск-Камчатский».

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