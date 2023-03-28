С пулеметом на танк: боевики ВСУ идут в бой под действием наркотиков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Военкор сообщил, что националисты ВСУ отправляются в бой под действием наркотиков

С пулеметом на танк: боевики ВСУ идут в бой под действием наркотиков

Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas

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Известны случаи доставки морфина, метадона и амфетаминов в районы сосредоточения украинских боевиков.

Украинские боевики под действием психотропных стимулирующих средств идут в бой и не чувствуют ранений. Об этом сообщил боец отдельной стрелковой бригады «Новый» в беседе с военкором URA.RU.

«Ребята рассказывали, были случаи, когда просто по нему [солдату ВСУ] стреляешь, а он с двумя пулеметами, с гранатометом выходит на танк. По нему снайпера стреляют, а он встает и дальше идет — было и такое. В основном о подобных случаях рассказывают местные ребята из ополчения. Сейчас тоже попадаются, и не только на нашем фронте, а вообще по всей линии», — рассказал боец.

Также он сообщил, что на краснолиманском направлении сохраняется тяжелая обстановка — противник постоянно ведет артиллерийские обстрелы. Кроме того, на направлении работают иностранные наемники.

О проблеме пьянства и наркомании в рядах украинской армии известно давно. По свидетельствам пленных украинских военнослужащих, медики выдавали командирам подразделений белый порошок и просили раздать его тем, кому страшно, — для повышения боеспособности. Речь скорее всего идет об амфетамине.

Кроме того, Минобороны РФ ранее получало сведения о фактах контрабандной доставки морфина, метадона и амфетаминов в районы выполнения боевых задач украинских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наемники из так называемого «иностранного легиона» украинской армии, находясь на позициях, принимают алкоголь и наркотики, а также не брезгуют обирать тела убитых в бою товарищей.

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