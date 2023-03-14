«Мародерят у двухсотых»: зачем наемники ВСУ в Артемовске обирают убитых

Украинский пленный рассказал правду о ситуации в рядах боевиков на артемовском направлении.

Наемники из так называемого «иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) не брезгуют обирать тела своих же убитых в бою товарищей. Об этом сообщил военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения имени Болбочана. Молодого человека по имени Сергей взяли в плен на артемовском направлении.

Он рассказал, что в его подразделении были наемники из Польши и Канады, относившиеся к украинцам, как к обслуживающему персоналу.

«Вообще очень плохие отношения (с наемниками — Прим. ред.), потому что они мародерили у своих же двухсотых. Очень агрессивно к нам относились, особенно когда напьются или под наркотиками будут. Некоторые, кто был с ними в хороших отношениях, вступали с ними в половую связь», — утверждает пленный.

По словам Сергея, были на их позициях и члены националистических группировок, угрожавшие расстрелом тем, кто задумает бежать с поля боя.

«Видел „азовцев“*. Там были молодые пацаны, вообще молодняк, но они особенно агрессивно относились к нам. Говорили, что они тут до конца, что они тут всех будут рвать. И говорили, что убегать нельзя. Мы говорим, почему? Потому что расстреляем, говорит», — рассказал пленный.

Обещанных киевским режимом денег за участие в боевых действиях Сергей, по его словам, до сих пор не видел. Так же, как и родители его убитого в Донбассе друга.

«В прошлом году у меня друг погиб, его записали в пропавшие без вести, родителям ничего до сих пор не выплатили… Когда еще отрабатывает артиллерия и попадает, естественно, по трупам, от них ничего не остается. Их записывают в пропавшие без вести и ничего не выплачивают», — пояснил молодой человек.

Он добавил, что настроение у украинских военнослужащих на передовой крайне подавленное, «все хотят убежать, никто не хочет воевать, но все боятся расстрела». А расстрелять, по словам пленного, могут не только за оставление позиций, но и за найденную у бойца российскую листовку с призывом сложить оружие.

«Когда появляется связь, то эсэмэски приходят насчет того, как правильно позиции покидать, чтобы остаться в живых. Также говорится о том, чтобы сдались, сложили оружие. И еще недавно засыпали бумагами, в них тоже говорилось о том, как правильно сдавать позиции. Командир говорил, что если увидит ее у тебя, то расстреляет», — сообщил пленный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офицеры ВСУ угрожают новобранцам расстрелом, чтобы сдержать отступление с позиций на передовой под Авдеевкой.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.