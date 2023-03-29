Ушли под воду: в Калужской области подтоплены поселки и дачные участки

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Дожди привели к масштабному разливу рек под Калугой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Дожди и оттепель привели к разливу рек.

В Калужской области весеннее половодье грозит обернуться катастрофой для нескольких районов.

За сутки уровень воды в реках поднялся больше чем на метр. Уже затопило целые улицы. Люди как могут, спасают свое имущество.

Александр Морозов выехал на место и оценил масштаб.

 

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