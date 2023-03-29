Ушли под воду: в Калужской области подтоплены поселки и дачные участки

Дожди и оттепель привели к разливу рек.

В Калужской области весеннее половодье грозит обернуться катастрофой для нескольких районов.

За сутки уровень воды в реках поднялся больше чем на метр. Уже затопило целые улицы. Люди как могут, спасают свое имущество.

Александр Морозов выехал на место и оценил масштаб.