Ушли под воду: в Калужской области подтоплены поселки и дачные участки
Дожди привели к масштабному разливу рек под Калугой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Дожди и оттепель привели к разливу рек.
В Калужской области весеннее половодье грозит обернуться катастрофой для нескольких районов.
За сутки уровень воды в реках поднялся больше чем на метр. Уже затопило целые улицы. Люди как могут, спасают свое имущество.
Александр Морозов выехал на место и оценил масштаб.
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