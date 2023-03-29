Переполох в США: в Кентукки тонет баржа со спиртом

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В США частично затонула баржа с 1,4 тыс. тонн токсичного спиртового соединения

Фото, видео: 5-tv.ru

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Речной коллапс грозит обернуться экологической катастрофой. Еще одной.

Несколько барж отправились в свободное плавание в штате Кентукки в США. Они оторвались от буксира и заблокировали судоходство.

Одна из них перевозила полторы тысячи тонн метанола: токсичный спирт используют в качестве растворителя и пестицида.

Именно это грузовое судно сейчас тонет, окрестные жители волнуются, ведь утечка метанола может обернуться очередной экологической катастрофой в США.

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