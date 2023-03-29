Как дома: Россия отменит международный роуминг с несколькими странами

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Иван Обухов
Иван Обухов 35

Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

Как дома: Россия отменит международный роуминг с несколькими странами

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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С Белоруссией такой режим уже номинально действует.

Россия планирует отменить международный сотовый роуминг со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Отмена международного роуминга с Казахстаном, Киргизией и Арменией должна произойти к 2025 году.

Об этом стало известно из публикации издания «Ведомости», в распоряжении которого имеется приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), разосланном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и в Министерство экономического развития России. Подлинность документа журналистам подтвердили собеседники в двух компаниях мобильной связи.

В дополнение к запросу ЕЭК идет дорожная карта отмены роуминга на территории государств-участников Евразийский экономический союз, в соответствии с которой операторы связи должны до конца 2024 года должны представить «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов», а позже, к I кварталу 2025 года, понизить ставки международного роуминга и ввести соответствующие тарифы на оплату услуг сотовой связи для абонентов стран-участниц ЕАЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, как Россия выстраивает отношения со странами Африки.

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