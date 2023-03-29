Академия «Небесная грация» Алины Кабаевой создала официальный Telegram-канал

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Площадка станет источником самых интересных и значимых новостей из мира художественной гимнастики.

Академия «Небесная грация» Алины Кабаевой создала официальный Telegram-канал

Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов

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У Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой появился официальный Telegram-канал.

Площадка станет источником информации о жизни и работе Академии, успехах спортсменок и значимых событиях из мира художественной гимнастики.

Также на канале можно будет найти сведения об элементах художественной гимнастики, которые делают ее одним из самых популярных, завораживающих и прекрасных видов спорта.

Академия «Небесная грация» — единственное в мире мультиформатное пространство, посвященное художественной гимнастике, а также центр обучения, тренировок соревнований и спортивных мероприятий.

Кроме того, «Небесная грация» — это еще и первый экспериментальный турнир по художественной гимнастике, возродивший золотой век этого вида спорта. Организатор турнира — легендарная олимпийская чемпионка Алина Кабаева — задалась целью наглядно показать всем, что представляет собой эталонная художественная гимнастика, продемонстрировать все самое сложное, зрелищное и уникальное в ней.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как турнир «Небесная грация» возродил золотой век художественной гимнастики.

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