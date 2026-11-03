Борьба за наследство Баталова продолжается: Дрожжина снова пошла в суд

Дрожжина оспаривает наследство дочери Баталова из-за долга в 24 млн рублей

История с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова получила продолжение. Наталия Дрожжина оспаривает право Марии Баталовой на имущество матери, а юристы дочери артиста пытаются добиться возврата 24 миллионов рублей и обратить взыскание на недвижимость актрисы и ее мужа Михаила Цивина. О новых судебных спорах рассказал aif.ru адвокат Александр Бенхин.

После смерти Гитаны Леонтенко 23 января 2026 года единственная дочь супругов Мария вступила в наследство. Ей досталась четырехкомнатная квартира в центре Москвы на улице Серафимовича с видом на Кремль. Но вместе с недвижимостью к наследнице перешло и право требовать деньги, которые, по материалам дела, были сняты со счетов ее матери Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной. Речь идет о 24 миллионах рублей.

Алексей Баталов умер еще 15 июня 2017 года. После его смерти заботу о семье артиста взяли на себя Цивин и Дрожжина. Однако впоследствии их действия стали предметом уголовного разбирательства. В 2023 году суд признал Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия виновными в мошенничестве с имуществом семьи. Цивин получил пять лет колонии, Бублий также был приговорен к реальному сроку. Дрожжиной назначили четыре года лишения свободы условно.

По словам адвоката Александра Бенхина, представители Цивина и Дрожжиной пытаются уменьшить сумму компенсации. Они настаивают, чтобы суд учел 13 миллионов рублей, которые, как утверждают оппоненты, были потрачены на нужды семьи Баталовых. Однако суду необходимо подтвердить, откуда взялись эти деньги и на что именно их направили.

«Несмотря на то, что все уже воспринимают Михаила Цивина и Наталию Дрожжину как абсолютное зло, у них все равно остаются права. То есть суд вынес решение, по которому они вернули квартиру в доме на набережной дочери Баталова. Но нужно еще выплатить компенсацию в размере 24 миллионов рублей. И вот тут их юристы пытаются снизить сумму, ведь у них были фактические расходы. Они хотят, чтобы были учтены потраченные ими 13 миллионов. Суд же требует доказательств о происхождении этих денег. Так что история продолжается», — объяснил Бенхин.

Тем временем Дрожжина подала иск, в котором оспаривает право Марии на наследство матери. Представители дочери артиста считают эту попытку необоснованной.

«Иск абсурдный: Маша — единственная дочь Гитаны Аркадьевны. Дрожжина даже не их дальняя родственница. Цель этого иска понятна: 24 миллиона рублей Цивин и Дрожжина должны были вернуть Гитане Леонтенко, но не вернули и не хотят возвращать. Мария Баталова имеет право истребовать этот долг как единственная наследница своей матери. Дрожжина это оспаривает», — заявила представительница Марии Татьяна Киреенко.

Юристы Баталовой также подали иск с требованием признать квартиру Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте совместно нажитым имуществом супругов. Если суд удовлетворит требования, защита рассчитывает добиться продажи недвижимости, а вырученные деньги направить на погашение долга перед Марией.

Однако и здесь есть юридические препятствия. Цивин и Дрожжина заключили брачный договор, а сама элитная квартира, по имеющейся информации, не зарегистрирована в Росреестре. Поэтому юристам предстоит доказать, что на это жилье можно обратить взыскание.

Одновременно, по словам Киреенко, на Марию поступают и другие претензии. С нее требовали взыскать 900 тысяч рублей за перезахоронение бабушки, но, как утверждает представительница наследницы, подтверждающих документов не представили. Еще один иск на полтора миллиона рублей за памятник Алексею Баталову подало индивидуальное предпринимательство, которое, по словам Киреенко, связано с оппонентами Марии.

«Они не дают спокойной жизни — именно этого так боялась Гитана Аркадьевна перед своей смертью», — добавила представительница дочери актера.

Еще одна важная дата в этой истории — 10 ноября 2026 года. Михаил Цивин, который отбывает наказание в колонии, и нотариус Дмитрий Бублий планируют подать ходатайства об условно-досрочном освобождении. Защита Марии Баталовой намерена выступить против. Юристы собираются указать на то, что ущерб семье до сих пор не возмещен, а сами осужденные, по их мнению, не раскаялись в содеянном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.