Тонущая баржа с метанолом может обернуться США новой экологической катастрофой

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Судно оторвалось от буксира и заблокировало судоходство на реке Огайо.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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Несколько барж отправились в свободное плавание в американском штате Кентукки. Они оторвались от буксира и заблокировали все судоходство на реке Огайо. Одна из них перевозила метанол. Этот токсичный спирт используют в качестве растворителя. Как раз это судно сейчас тонет. На борту может случиться короткое замыкание, баржа рискует взлететь на воздух.

Жители в панике. Если 1,5 тысячи тонн метанола попадут в воду, это может обернуться для США очередной экологической катастрофой.

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