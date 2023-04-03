Не знаю, сколько рыдала: бабушка SHAMAN развеяла слухи о постановке в клипе «Моя Россия»

Участие в съемках приняла вся семья Ярослава Дронова, однако некоторые считают, что это была постановка. Что об этом рассказали его бабушка и дедушка? Какой сюрприз артист им устроил?

Клип «Моя Россия», который SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил в День защитника Отечества и канун своих основных концертов, напоминает о душевных и важных человеческих семейных традициях. Ведь участие в нем приняли родители, бабушка и дедушка музыканта. Некоторые считают, что это была постановка, однако Галина Михайловна и Николай Владимирович развеяли этот миф, раскрыв все подробности.

«Расскажите нам, пожалуйста, о сюрпризе, который устроил Ярослав при съемках клипа „Моя Россия“. Некоторые говорят, что постановка», — поинтересовалась ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко.

«Дочь нам позвонила буквально за два дня и говорит: „Приедет съемочная группа“. А они приезжали к нам, к Малахову, снимали, они там что-то не засняли, несколько дипломов снять или что-то там. Два парня приедет. На 20 минут. Мы даже и не одевались, не собирались. Я единственное, только опять на стол выставил дипломную Ярослава, все журналы, которые я собирала», — рассказала бабушка Галина.

По ее словам, она успела только выставить все дипломы на стол, как прозвучал звонок в дверь. Открывать ее отправился дедушка Николай.

«Я только посмотрела, на него направлена камера. Не пойму, в чем дело. Смотрю, сзади поднимаются ребята, человека четыре. Ничего не понимаю. Потом смотрю, дочь следом идет, а она в Москве живет. То есть мы ее не ждали», — рассказывают родные Ярослава.

Увидев съемочную группу, семья не сразу сообразила, что происходит.

«Сидим, разговариваем, нас отвлекают. И потом, по-моему, спиной сидела и смотрю, голос в дверях. В комнате, где жил Ярослав все время. Смотрю, его голос: „Не ждали?“ Я повернулась и мне сразу стало плохо. Конечно, я не знаю, сколько я рыдала», — поделилась ощущениями Галина.

Говоря о съемках в клипе, она призналась, что в кадре уже находится после пережитых в первые минуты эмоций.

«Это я уже отошла, к стеночке была придавлена. В самом деле я рыдала, вот такой сюрприз», — продолжает бабушка певца.

«Мы не ждали ни зятя, ни дочь, потом еще и он», — вспоминает дедушка.

«Теперь сделали вас окончательно известными на всю страну. Столько семейного, честного и открытого было показано в клипе», — отметила ведущая.

При этом родные Ярослава признались, что с одной стороны, им было стыдно.

«Потому что самая простая рядовая семейка, такая квартирка — хрущевка, бог знает какая. Никакого ремонта. Я говорю Ярославу: „Почему на всю страну это показывать?“ „Я хочу увековечить память о вас“. А у меня как раз день рождения был, мне 75 лет. Такой подарок, видимо», — заключила Галина.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.