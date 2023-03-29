Сенатор Климов сравнил украинский кризис с войной во Вьетнаме

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Конфликт в Незалежной завершится, когда США снова окажутся в тупике, как это случилось в 1973–1975 годах, считает политик.

Сенатор Климов сравнил украинский кризис с войной во Вьетнаме

Фото: www.globallookpress.com / Consolidated Hector Robertin

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Американская сторона создала еще одну вьетнамскую войну, когда позволила развиться украинскому конфликту. Такое мнение выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он отметил, что Вашингтон даже не пытается утаить свои корыстные цели, а до простых украинцев ему нет дела.

«Они (США. — Прим. ред.) устроили Вьетнам у наших границ. Они даже не скрывают, для чего им это. Для них Украина — это просто театр военных действий против России. Это не про Украину. Их не волнует украинский народ», — заявил политик в беседе с изданием URA.RU.

Сенатор отметил, что кризис в Незалежной может завершиться примерно таким же сценарием, какой был во Вьетнаме. Тогда Вашингтон оказался в безвыходном положении, его планы не свершились и ситуация обернулась в мрачную сторону.

«Это может произойти, когда они поймут, что этот путь для них тупиковый, и, кроме неприятностей, он им ничего не приносит», — объяснил Климов.

Он напомнил, что похожая история произошла в 1973–1975 годах, когда Штаты закончили войну во Вьетнаме. В тот момент американская сторона признала — либо сама закончит свое существование, либо уступит Вьетнам.

По словам Климова, в те годы не произошло третьей мировой войны, несмотря на то, что советская разведка сбила во Вьетнаме сотни беспилотников из США и свыше тысячи военных самолетов.

«Но именно после этого был Хельсинский акт (заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. — Прим. ред.), совместный космический проект „Союз — Аполлон“, была разрядка. США вышли из Вьетнама с огромным количеством гробов, инвалидов», — сказал чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, повторит ли украинский лидер Владимир Зеленский жуткую участь первого президента Южного Вьетнама.

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