Повторит ли Зеленский страшную участь первого президента Южного Вьетнама

Военный эксперт считает, что американцам слишком нужен Зеленский, чтобы тот повторил участь Зьема.

Когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США на американском самолете к Джо Байдену, многие вспомнили знаменитый снимок первого президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который прибыл в Америку. Тоже верный союзник США, но в итоге его свергли под руководством ЦРУ и зарезали.

Может ли Зеленского постигнуть та же участь? И есть ли сходство между Зеленским и Зьемом? Об этом рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Сходство заключается в том, что один и второй были сторонниками Вашингтона, постоянно просили оружие и американской помощи. Но, в отличие от ситуации на Украине, американские войска непосредственно находились в столице Южного Вьетнама. Поэтому режим даже назывался «марионеточный»", — заявил Кнутов.

Эксперт добавил, что в Южном Вьетнаме все отличалось тем, что американские войска находились в стране, и под их контролем осуществлялись все операции, все действия. А когда их что-то не устраивало, американцы просто меняли президентов путем госпереворота, либо убийства.

«Если говорить о том, может ли такая судьба Зеленского постигнуть — то я сомневаюсь. Потому что Зеленский нужен американцам. Если они будут избавляться от него, то они будут избавляться другим образом — имитировать теракт, который устроили „москали“, или ракеты, которые запустили „москали“, и так далее. То есть сделать так, чтоб он вышел героем», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что наобещали Зеленскому в США.