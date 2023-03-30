Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский разводится с женой после трех лет брака

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский и Дарья Некрасова разводятся после трех лет брака. Свадьба участников популярного телепроекта запомнилась зрителям потасовкой с непрошенными гостями — как оказалось, вся совместная жизнь пары протекала, как первый день, в нескончаемых конфликтах. Об этом Некрасова рассказала журналистам KP.RU. Она заявила, что была в этом союзе не женой, а матерью.

«Он ничего не зарабатывал, какое-то время мы существовали буквально впроголодь. К тому же, на территории моей мамы. Других вариантов просто не было: своего жилья у Венцеслава нет», — сказала экс-возлюбленная Венгржановского.

По словам Некрасовой, ее супруг не смог найти свое место в жизни после проекта. Найти любую работу не хотел, так как считал ее аналогом рабства. Перспектива искать себе продюсера или продвигать свои аккаунты в соцсетях Венцеслава тоже не привлекала. Жена надеялась, что когда-нибудь ситуация изменится.

Кроме того, она не требовала от мужа огромных заработков, но когда нет денег на визит к врачу… Претензии супруги Венгржановский воспринимал в штыки, обвинял в меркантильности. На работе, которую подыскивали друзья, экс-участник реалити не задерживался. В итоге в 2021 году свекровь устала от соседа-бездельника и выгнала его.

«Венцеслав на самом деле довольно тяжелый человек, подозрительный, во всем видит подвох. Но самым сложным были его вспышки ревности», — поделилась Некрасова.

Женщина вспомнила, как муж устраивал скандалы из-за слов, которые супруга говорила во сне. Она страдает лунатизмом, в браке из-за постоянного нервного напряжения приступы участились. И однажды супруг едва не бросился с кулаками на Дарью из-за ее ночного бреда. Если бы не подруга-продюсер Дарья Бичарова, уверена Некрасова, дело кончилось бы нервным срывом. Поняв в конце концов, что ситуация никогда не изменится, она решилась на развод.

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