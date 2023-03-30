Гоша Куценко провел одно из первых свиданий с будущей женой среди людей с ДЦП

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 33

Актер Куценко провел одно из первых свиданий с будущей женой Скриниченко среди людей с ДЦП

Гоша Куценко провел одно из первых свиданий с будущей женой среди людей с ДЦП

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер уверен, что именно тогда Ирина Скриниченко полюбила его.

Актер Гоша Куценко рассказал о необычном свидании с тогда еще будущей женой Ириной Скриниченко. Именно в этот день, полагает артист, избранница его по-настоящему полюбила.

Было это 25 лет назад. Как рассказал Куценко в интервью aif.ru, на одном из спектаклей он познакомился с парнем и девушкой с ДЦП (детский церебральный паралич), которые пригласили его в гости. Он пришел и понял, насколько отличаются ребята от его представлений о людях с таким диагнозом.

«Их духовный мир ощутимо богаче, чем у многих из нас, живущих полной жизнью», — сказал Куценко.

Тогда начался путь актера к благотворительности. Первые шаги. В последствии появились фонды помощи детям, больным ДЦП, и специализированный журнал. Знакомство с молодыми людьми совпало с началом отношений со Скриниченко. Она работала моделью, только что вернулась из Италии. И кавалер позвал длинноногую блондинку не в ресторан, а к новым друзьям с тяжелым диагнозом.

«Это был такой перепад давления — психологического и духовного, что Ира, мне кажется, полюбила меня именно тогда. И я это очень ценю», — поделился Куценко.

Пара прошла испытание временем — 20 лет вместе, две общих дочери. Секрет успешной семейной жизни, заявляет артист, в расстоянии. Из-за занятости он порой подолгу не видит жену и наследниц. И если детям необходим контакт с родителями постоянно, то взрослым мужчине и женщине, наоборот, стоит друг от друга отдыхать, уверен Куценко. Потому что «прекрасная любовь может утонуть в обыденности».

Ранее, писал 5-tv.ru, Гоша Куценко рассказал, какой он отец и почему младшие дочери им помыкают.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:49
Только в плен: боевики ВСУ в Артемовске остались без поддержки и боеприпасов
4:29
Гоша Куценко провел одно из первых свиданий с будущей женой среди людей с ДЦП
4:10
На два фронта: в США заявили о подготовке к войне с Китаем и Россией
3:50
В Сочи ищут браконьеров, охотящихся на краснокнижных птиц
3:37
Ангелина Вовк раскритиковала Киркорова за эпатажное поведение на сцене
3:15
Целая стая: в Томске бродячие собаки напали на ребенка

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Эксперт Литовкин объяснил применение найденного у «Северного потока» загадочного буя: опасен?
«Государства будут помогать друг другу»: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео