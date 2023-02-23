Гоша Куценко признался, что младшие дочери им помыкают: «Я как тряпочка с ними»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 29

Актер Гоша Куценко об отношениях с младшими дочерьми: Мною девчонки понукают

Гоша Куценко признался, что младшие дочери им помыкают: «Я как тряпочка с ними»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звездный папа признается, что только рад исполнять капризы юных принцесс.

Актер Гоша Куценко рассказал об отношениях с младшими дочерьми. Он признался, что не является для них авторитетом. Эту роль больше выполняет их мама Ирина Скриниченко.

У Куценко три дочки — Полина от отношений с коллегой по цеху Марией Порошиной, пятилетняя Светлана и восьмилетняя Евгения от Скриниченко. Старшую уже воспитывать не надо, ей 27 лет. Девушка строит карьеру в кино, пошла по стопам родителей. А вот с другими двумя приходится попотеть. Как признался артист, девочки очень своенравны. А звездный папа только и рад исполнять капризы.

«Честно говоря, дочки больше маму слушаются, чем меня. Я не внушаю особого доверия. Я скорее как стул, на который можно влезть и достать что-то со шкафа, такой предмет в семье. Мною девчонки понукают. Они меня побаиваются, конечно, в случае каких-то предупредительных воспитательных сигналов используюсь я. Но так я как тряпочка с ними…» — признался Куценко в интервью изданию Тeleprogramma.pro.

Через месяц в прокат выйдет очередная часть фильма «Любовь-морковь», в которой артист неизменно играет в дуэте с Кристиной Орбакайте. Дочери Куценко пока не смотрели предыдущие серии, были еще маленькие. Накануне старта показов новой картины знаменитый отец решил все же познакомить наследниц со своим творчеством.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Гоша Куценко и Ирина Скриниченко не живут вместе.

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