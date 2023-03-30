Илон Маск «уделал» Обаму и стал самым популярным в Twitter

Количество подписчиков на страничке американского бизнесмена зашкаливает. Отчего такая «любовь»?

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым популярным в Twitter. Об этом свидетельствуют данные на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Как удалось выяснить, американский миллиардер обогнал по числу поклонников бывшего президента США Барака Обаму. Последний, к слову, удерживал рекорд аж с 2020 года. Число подписчиков Илона Маска уже достигло 133 миллионов человек! Только с момента покупки компании к бизнесмену добавились 23 миллиона юзеров.

Если верить официальной статистике, всего Twitter пользуются порядка 450 миллионов человек ежемесячно. Получается, что Маску удается удерживать около 30% всей аудитории, что, безусловно, впечатляет.

Впрочем, посты Илона Маска действительно бывают забавными. Мало того, что он регулярно проводит нетривиальные соцопросы, так еще и активно поддерживает российскую сторону по вопросу украинского конфликта, что не может не вызывать бурной реакции в сети на фоне антироссийской пропаганды «коллективного Запада».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск внезапно потребовал приостановить разработку нейросетей.