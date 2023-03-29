Угроза человечеству? Илон Маск потребовал приостановить разработку нейросетей

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Рита Миронова
Рита Миронова 32

Илон Маск и более тысячи экспертов в сфере ИИ потребовали приостановить обучение нейросетей

Угроза человечеству? Илон Маск потребовал приостановить разработку нейросетей

Фото: www.globallookpress.com

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Всем лабораториям, исследующим искусственный интеллект, необходимо заняться вопросом безопасности.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потребовал остановить обучение нейросетей минимум на полгода. Открытое письмо с данным заявлением опубликовали на сайте организации Future of Life под подписью Илона Маска. С документом согласились более одной тысячи экспертов в области искусственного интеллекта — их подписи также оставлены под документом.

«Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект (ИИ), немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки всех систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной», — указано в открытом письме.

При этом, как гласит документ, если разработчики не пойдут на такие условия добровольно, то в ситуацию должно вмешаться правительство, чтобы ввести соответствующий мораторий. Поводом для этого должны стать риски, которым подвергается человечество из-за систем ИИ, слишком высоки.

Интеллект таких систем сопоставим с человеческим и должен находиться под пристальным наблюдением ученых. Также, по мнению Илона Маска, для систем ИИ необходимо разработать общий протокол с правилами безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск предрек Дональду Трампу оглушительную победу на выборах при одном условии.

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