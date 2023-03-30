Это провал: почему США сворачивают программу разработки гиперзвукового оружия

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США сворачивают программу разработки гиперзвукового оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Björn Trotzki; 5-tv.ru

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Проблемы наблюдаются с запуском ракет и разработкой истребителей.

США сворачивают программу разработки гиперзвукового оружия. Точная причина не называется, но в СМИ пишут о неоднократных провалах на испытаниях новинок. Так, недавний запуск ракеты закончился потерей связи с летательным аппаратом. Но это не единственная проблема Вооруженных сил США.

Только половина истребителей F35 готова для выполнения боевых задач, пишет Bloomberg со ссылкой на Пентагон. А показатель полной боеспособности достигает всего 30%. Причины такой низкой подготовки также не раскрываются. Но представитель ВВС США сообщил, что система охлаждения в этом реактивном самолете признана неэффективной. Ее разработкой занималась та же компания, что и провалившимся гиперзвуковым оружием.

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