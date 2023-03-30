Омбудсмен ЛНР рассказала об издевательствах ВСУ над российскими пленными
Сердюкова: российские солдаты подвергались различным пыткам ВСУ
Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA
ВСУ пытали солдат армии РФ как физически, так и психологически.
Солдаты российской армии, попавшие в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ), подвергались пыткам. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова на круглом столе «Гражданские пленные и пророссийские политзаключенные на Украине» в Государственной думе.
По ее информации, ВСУ умеют пытать как физически, так и психологически. Например, более 300 солдат Второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса написали заявление о военных преступлениях.
Сердюкова считает, что российские пленные, рано или поздно, транспортируются в специальный лагерь «Запад-1», который предназначен для их содержания. Однако до момента пребывания туда, их перевозят по тюрьмам и СИЗО на территориях украинских областей.
По словам Сердюковой, сейчас существует лишь два источника информации, которые расскажут правду об условиях содержания в плену ВСУ — это только освобожденные лица и их близкие родственники.
Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения ситуации на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных.
- 30 мар
- «Обманули»: военный дипломат предупредил о ловушке при переговорах с Украиной
- 30 мар
- Смертный приговор: смогут ли ВСУ управлять танками Challenger 2 без подготовки
- 30 мар
- «Русский солдат нигде не пропадет»: как ВС РФ используют в бою самодельный «Град»
- 30 мар
- Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2» в зоне СВО
- 30 мар
- Австрийские парламентарии демонстративно покинули заседание при виде Зеленского
- 30 мар
- Заставят пойти на уступки: США могут послать Зеленского в Китай
- 30 мар
- УПЦ: Киево-Печерская лавра работает в обычном режиме
- 30 мар
- Как российские десантники штурмуют опорные пункты ВСУ — уникальные кадры
- 30 мар
- Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении: чего ждать?
- 30 мар
- Для лучших песен: SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта
Читайте также
86%
0.11 83.76
0.27
Нашли ошибку?