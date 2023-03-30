Омбудсмен ЛНР рассказала об издевательствах ВСУ над российскими пленными

ВСУ пытали солдат армии РФ как физически, так и психологически.

Солдаты российской армии, попавшие в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ), подвергались пыткам. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова на круглом столе «Гражданские пленные и пророссийские политзаключенные на Украине» в Государственной думе.

По ее информации, ВСУ умеют пытать как физически, так и психологически. Например, более 300 солдат Второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса написали заявление о военных преступлениях.

Сердюкова считает, что российские пленные, рано или поздно, транспортируются в специальный лагерь «Запад-1», который предназначен для их содержания. Однако до момента пребывания туда, их перевозят по тюрьмам и СИЗО на территориях украинских областей.

По словам Сердюковой, сейчас существует лишь два источника информации, которые расскажут правду об условиях содержания в плену ВСУ — это только освобожденные лица и их близкие родственники.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения ситуации на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных.