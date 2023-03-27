Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Москалькова: пять тяжелораненых военнослужащих вернулись в Россию

Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Сейчас важно продолжить процесс репатриации во что бы то ни стало.

Украина отправила на родину российских военнопленных, которые тяжело больны. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы», — сказала она.

Как утверждает Москалькова, сейчас крайне важно чтобы данный процесс репатриации был продолжен.

До этого омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявляла, что пытки украинцами российских пленных становятся все более изощренными. Однако наши бойцы, по ее словам, не падают духом и не сломлены, а виновные обязательно будут наказаны.

К слову, в ООН признали военным преступлением факты расстрела, пыток и ранений российских пленных военнослужащими Украины. Сама Татьяна Москалькова еще в январе призывала международные организации потребовать от Киева соблюдения Женевской конвенции в отношении российских солдат.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новых видах пыток ВСУ над пленными РФ.

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