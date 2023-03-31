Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

|
Иван Обухов
Иван Обухов 32

Турецкие парламентарии ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency

Читайте нас в: Дзен Новости

Члены турецкого парламента одобрил проект закона о ратификации протокола, касающегося процедуры вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Из этого следует, что Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в НАТО.

Анкара до настоящего момента оставалась последней из стран-участников Альянса, которая не одобряла заявку Хельсинки на вступление в НАТО.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.09
0.11 83.76
0.27
Близнецы, Рыбы, Овны: какие знаки зодиака созданы для секса, а какие — дл...

Последние новости

1:03
В Минобороны Китая рассказали о планах военного сотрудничества с Россией
0:43
Застряли в тундре: как людей спасают из снежного плена под Магаданом
0:25
Тодоренко и Топалов рассказали, как спасли брак: «Мы оказались на грани развода»
0:12
Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
0:03
Отечественное — значит лучшее: в России начали работать новые фармацевтические компании
23:45
Валерия Ланская призналась, почему так долго скрывала свой развод

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
«Бегство от жизни»: психиатр с тревогой заговорил о состоянии Волочковой после «сюсюканий»
Смертный приговор: смогут ли ВСУ управлять танками Challenger 2 без подготовки
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео