Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
| Политика 32
Турецкие парламентарии ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.
Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency
Члены турецкого парламента одобрил проект закона о ратификации протокола, касающегося процедуры вступления Финляндии в Североатлантический альянс.
Из этого следует, что Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в НАТО.
Анкара до настоящего момента оставалась последней из стран-участников Альянса, которая не одобряла заявку Хельсинки на вступление в НАТО.
Читайте также
0° 758 мм рт. ст.
86%
86%
77.09
0.11 83.76
0.27
0.11 83.76
0.27
Нашли ошибку?