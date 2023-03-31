Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Члены турецкого парламента одобрил проект закона о ратификации протокола, касающегося процедуры вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Из этого следует, что Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в НАТО.

Анкара до настоящего момента оставалась последней из стран-участников Альянса, которая не одобряла заявку Хельсинки на вступление в НАТО.