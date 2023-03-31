На «Розе Хутор» сноубордист провалился в яму и был чудом спасен

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Зима на курортах: в Сочи, Анапе и Геленджике выпал снег и град.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Зима неожиданно вернулась на курорты Краснодарского края. В Сочи, Анапе, Геленджике, где обычно в это время уже ходят в плащах и летних куртках, пошел снег и град. А температура в кубанских субтропиках упала всего до плюс одного градуса по Цельсию.

Погодные сюрпризы чуть не стоили жизни сноубордисту на курорте «Роза Хутор». Он не заметил под слоем свежего снега яму и провалился. А там оказался еще и горный ручей. Молодого человека лишь чудом не унесло бурным потоком.

Первыми на помощь пришли другие горнолыжники, с помощью подручных средств они удерживали пострадавшего, пока не подоспели профессиональные спасатели. Спустя какое-то время бедолагу вытащили из снежной ловушки.

Тем временем синоптики грозят, что в ближайшие дни на Кубани не стоит ждать потепления. Даже наоборот — сегодня и завтра возможны заморозки до минус шести. Такие вот шутки от «небесной канцелярии» на 1 апреля.

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