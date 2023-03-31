Китайский или белорусский? В Кремле оценили предложенные планы перемирия на Украине
Кремль видит неуместным сравнивать китайский и белорусский планы перемирия на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru
Какой из вариантов предпочтительнее для российских властей?
В Кремле высказали отношение к белорусскому и китайскому планам перемирия на Украине, озвученными ранее лидерами государств. Власти России считают неуместным сравнивать два предложенных варианта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сам президент говорил о том, что обсуждал план, его отдельные положения. Ну вряд ли, думаем, уместно сравнивать два набора идей, которые были озвучены председателем Си и о котором говорил Лукашенко», — сказал Песков во время традиционного брифинга.
По его словам, в озвученных сценариях перемирия есть определенные положения, которые в настоящий момент нереализуемы. Дело в украинской стороне, которая боится ослушаться своих кураторов и командиров, пояснил пресс-секретарь.
«Как мы знаем, они сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась», — заключил Песков.
Также Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского президента о том, что украинские боевики якобы предупреждают российских бойцов о вероятном ударе, а также о том, что обе стороны не хотят воевать.
«Лучше спрашивать у нашего Минобороны. Военнослужащие РФ продолжают выполнять поставленные перед ними задачи», — заключил он.
Как известно, Александр Лукашенко в пятницу, 31 марта, предложил в своем ежегодном послании к народу и Национальному собранию объявить перемирие на Украине без права перемещения войск и переброски оружия и техники.
В феврале власти Китая озвучили свой мирный план, включающий 12 пунктов. В их числе — призывы к прекращению огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия возобновила переговоры с РФ по возврату ядерного оружия.
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