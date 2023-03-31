«Рабами не будем»: Лукашенко заявил о переговорах с РФ по возврату ядерного оружия

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 37

Лукашенко: Белоруссия активизировала переговоры с Россией по возврату ядерного оружия

«Рабами не будем»: Лукашенко заявил о переговорах с РФ по возврату ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Глава государства считает это не шантажом, а способом защиты мирного населения.

Белоруссия активизировала переговоры с Россией по возвращению ядерного оружия в республику. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время ежегодного послания к гражданам и Национальному собранию.

«В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мной были активизированы настоятельно переговоры с президентом России по возвращению в Беларусь ядерного оружия», — заявил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что речь в данном случае идет о возвращении того оружия, которое было выведено из страны в 90-х годах на определенных гарантиях.

«Тогда под гарантий никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления. Никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено», — подчеркнул глава государства.

Между тем он отметил, что данную меру нельзя считать шантажом. Это лишь способ обезопасить страну и обеспечить ее жителям мир.

«Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил! Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем!» — сказал Лукашенко.

Раннее 5-tv.ru рассказывал, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

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