«Ад на земле»: украинский боевик рассказал о ситуации в Артемовске

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 119

Украинский военный заявил, что Артемовск нет смысла удерживать

«Ад на земле»: украинский боевик рассказал о ситуации в Артемовске

Фото: REUTERS / Violeta Santos Moura

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Тема:
Спецоперация

Пособник киевского режима считает, что некоторые жители остаются в городе в ожидании российских войск.

Украинский боевик по имени Геннадий в беседе с испанским журналистом назвал Артемовск (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.) «адом на земле» и поделился мнением, что удерживать город не имеет смысла. Об этом сообщили на сайте газеты Pais.

Со слов 26-летнего мужчины, ситуация в Артемовске «была полнейшим ужасом» еще три месяца назад, так как ВСУ несут тяжелые потери, обороняя город.

«Но теперь я просто не вижу способа продолжать это с таким количеством потерь. Я не думаю, что в этом есть смысл», — заявил Геннадий.

По его мнению, Артемовск стал самым опасным местом на планете. Он рассказал, что некоторые жители остаются в городе в ожидании российских войск.

Прежде чем он вступил в ряды территориальной обороны, он работал в технологической компании и у него не было никакого боевого опыта.

Сотрудники добровольческой группировки сообщили о взятии подступов к южным окраинам Артемовска, которые ВСУ превратили в укрепрайоны на главных высотах. По его словам, некоторые украинские позиции удалось зачистить быстро.

Также отмечалось, что украинцам предоставляли помощь военные наемники из Польши и Грузии.

Недавно генеральный штаб ВСУ признал успех российской армии в Артемовске. Отмечалось, что в эпицентре боевых действий находились Артемовск, Авдеевка, Белогоровка и Марьинка. Армия России отразила за сутки 48 атак на различных направлениях.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, Киев в очередной раз пытается сорвать обмен пленными.

Тема:
Спецоперация
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