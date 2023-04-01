Девочка из детдома под Екатеринбургом пострадала от педофила-шантажиста

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 30

Педофил-шантажист держит в страхе девочку из свердловского детдома и заставляет делать интимные снимки

Девочка из детдома под Екатеринбургом пострадала от педофила-шантажиста

Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner/photothek.net

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Единственные кто откликнулись на боль ребенка — представители благотворительного фонда.

Юная воспитанница детского дома под Екатеринбургом пострадала от действий так называемого педофила-шантажиста. Неизвестный довел ребенка до грани, но официальные лица закрывают на трагедию глаза, рассказывает издание URA.RU.

В материале отмечается, что в феврале девочка неожиданно замкнулась в себе. На это обратила внимание одна из сотрудниц благотворительно фонда «Талисман детства» Елена Веселая. Организация уже как шесть лет шефствует над учреждением и внимательно относится к каждому из подопечных. История ребенка-подростка — тому пример.

Так, Елене удалось выяснить, что до девочки через соцсети домогается мужчина, заставляя ее позировать голой на камеру. Кроме того, каждый раз неизвестный обещает отправить интимные фото ее одноклассникам. Все это, мягко говоря, шокировало представительницу благотворительной организации, и она решила стучаться во все инстанции. Но, к своему удивлению, со всех сторон наткнулась на безразличие и непонимание.

«На следующий же день я выехала в детский дом, чтобы забрать девочку и поехать в следственный комитет. К моему удивлению, директор не разделяла моего желания, опасаясь огласки», — рассказала она.

И только после того, как Елена пообещала пожаловаться на директора за укрывательство преступления, воспитанницу удалось отвезти к следователям. А вместе с ней еще двоих девочек, которых, как выяснилось, так же шантажировал неизвестный.

Но и там ситуацию никто не воспринял всерьез. Истории юных воспитанниц детдома, скорее, насмешили правоохранителей.

«Старший следователь буквально глумился над девочками и хихикал над ситуацией, в которой они оказались. Мою воспитанницу, например, он спрашивал: «где твой отец? «, «а где твоя мама?» «алкашка, что ли?» — вспоминает Наталья.

Более того, следователь даже отговаривал девочек подавать заявления, уверяя, что дело обречено на провал. Такая манера разговора окончательно довела воспитанниц детского дома до слез и отчаяния. Однако заявление правоохранительным органам все же пришлось принять.

Правда, на том все, как и было обещано, остановилось. Елене никто больше не звонил и ни о чем не спрашивал. А педофил-шантажист тем временем сдержал слово и отправил фото подростка ученикам местной школы — к проблемам добавился еще и буллинг. Неизвестный при этом добивал несовершеннолетнюю угрозами и оскорблениями.

«Фоткайся, или я написал, что будет с тобой потом», — обращался к ней незнакомец.

Державшая ситуацию на контроле представитель фонда отправляла скрины свежих переписок следователю, но обратной связи так и не было. Однажды, правда, он попросил Елену не беспокоить его вне рабочего времени.

Сейчас, по словам женщины, истории пострадавших девочек уже вышли за пределы маленького городка. Елена написала шесть соответствующих писем в разные инстанции — от свердловской прокуратуры до губернатора региона. А если и это не сработает, планирует донести проблему до самого руководителя Следственного Комитета страны Александра Бастрыкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ушедших на прогулку мальчиков нашли мертвыми в Петербурге.

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