Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог в Москве

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 18 0

В столице открыли новые участки магистралей, путепроводы и съезды, которые должны разгрузить соседние улицы и улучшить передвижение.

Какие дороги и путепроводы достроили в Москве в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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С начала 2026 года в Москве построили более 60 километров дорог. Среди крупных проектов — развитие Южной рокады, Московского скоростного диаметра (МСД) и Коммунарского шоссе. Об итогах дорожного строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В частности, в районе Южной рокады и Павелецкого направления Московской железной дороги построили шесть километров дорог местного значения и путепровод через Кантемировскую улицу. Кроме того, на юге столицы соединили Каширское шоссе с Елецкой улицей. Благодаря этому улучшилась транспортная доступность ближайших жилых кварталов и снизилась нагрузка на соседние улицы.

В Новой Москве открыли движение по участку Коммунарского шоссе с путепроводом над улицей Александры Монаховой. Новая дорога стала альтернативным маршрутом для Калужского шоссе. Автобусное сообщение также связало новые жилые кварталы со станциями метро «Коммунарка» и «Новомосковская».

Продолжилось развитие Южной рокады: автомобилисты получили возможность проехать по участку от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. В его состав вошли три путепровода.

Еще одним проектом стало спрямление заключительного участка МСД — от Севанской улицы до Павелецкого направления МЖД. На этом направлении реализовали первый этап работ. Также завершили строительство эстакады-съезда с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе и пешеходного перехода.

Изменения затронули и девятый участок МСД, проходящий вдоль МЦД-2 от Каспийской улицы до МКАД. Здесь магистраль напрямую соединили с улицей Подольских Курсантов, а в районе улицы Аршинова оборудовали новые автобусные остановки.

Ранее в Москве завершили монтаж пролетного строения путепровода, который пройдет над основной частью трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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