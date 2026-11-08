Песков не смог вакцинироваться от гриппа

Песков не смог привиться от гриппа из-за наличия противопоказаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не привился от гриппа из-за наличия противопоказаний. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Нет, я не сделал (прививку — Прим. ред.), у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения (болезни — Прим. ред.). Это однозначно абсолютно», — сказал официальный представитель Кремля.

А вот президент РФ Владимир Путин прививку от гриппа сделал — об этом он сообщил в ходе совещания 5 ноября. Глава государства вакцинировался российским препаратом примерно две недели назад.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, как делать прививку от гриппа — чтобы вакцина сработала без лишних проблем, нужно пройти осмотр у терапевта перед уколом. Специалист должен знать о хронических заболеваниях пациента, принимаемых лекарствах и перенесенных в последнее время инфекциях. Прямо перед прививкой не рекомендуется самовольно принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты.

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