«Офигенская бабулита»: певица Слава показала кулечек с внучком

Дочь певицы чувствует себя хорошо, пользователи даже решили, что Александра успела накраситься после родов.

Российская певица Слава стала бабушкой. Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками в своем блоге в Instagram*. Исполнительница опубликовала фото, на котором она вместе со своей дочерью и внуком, завернутом в кулек. Звездная бабушка и Александра, пережившая роды, выглядят хорошо.

Пользователи даже решили, что ее дочь успела накраситься. Комментарии под публикацией разрываются от радостных поздравлений.

Певица Слава с дочерью и внуком. Instagram* / nastya_slava

«Поздравляю, девочки!!! Пусть будет просто все хорошо! И здоровья всей большой семье!» — поздравила певица Лолита.

«Вы будете офигенская бабулита!» — написала подписчица.

Прежде артистка опубликовала видео, на котором они сидит в медицинском халате с пластмассовым стаканчиком в руках. Она отмечает, что не верит в свое счастье — ее дочь Сашенька подарила ей внука.

Трудно поверить, что Слава будет воспитывать наследника своей дочери, ведь ей всего 42 года. Александру она родила в 1999 году от бывшего мужа Константина Морозова. К сожалению, пара рассталась вскоре после рождения дочери. В 2011 году Слава подарила ребенка другому мужчине — бизнесмену Анатолию Данилицкому.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава предугадала дату рождения первого внука.

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