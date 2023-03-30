Певица Слава предугадала дату рождения первого внука: мистика?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21

Певица Слава предугадала дату рождения своего первого внука

Певица Слава предугадала дату рождения первого внука: мистика?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Заплаканная от счастья знаменитость вышла на связь с подписчиками и сообщила радостную новость.

Российская певица слава, ставшая бабушкой в 42 года, призналась, что предчувствовала появление первенца ее дочери Александры именно в этот день. Радостной новостью артистка поделилась в своей социальной сети.

Исполнительница празднует рождение внука по полной: с коньяком и шоколадом. В личном блоге она опубликовала видео из больничной палаты в медицинском халате с пластмассовым стаканчиком в руке. Сквозь слезы счастья она поспешила объяснить фанатам повод.

«Я стала бабушкой. Я рыдаю все утро, я чувствовала, что это произойдет именно сегодня. Моя малышка, моя Сашуля стала мамой. Я стала бабкой», — прокомментировала Слава.

Певица родила свою первую дочь Александру в 1999 году. Девочка появилась на свет от Константина Морозова. К сожалению, их семейный союз развалился, но Константин до сих пор находится в теплых отношениях с наследницей. 

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Славы рассказала о самой дорогой покупке для малыша.

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