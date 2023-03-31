«Убит и обескровлен»: Садальский признался, где прячется после госпитализации

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Садальский признался, где прячется после госпитализации

«Убит и обескровлен»: Садальский признался, где прячется после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Шоумен делает все, чтобы улучшить свое здоровье. Кто ему в этом помогает?

Актер и телеведущий Станислав Садальский рассказал в своем личном блоге о том, что сейчас проходит лечение в санатории.

Артист не упомянул, в каком именно он находится санатории, но выложил пару снимков, на которых выглядит вполне бодрым и свежим.

«К убитому и обескровленному приехала гостья», — написал Садальский о своих посетителях.

До этого стало известно, что у Садальского, возможно, обострение сердечного заболевания. У 71-летней знаменитости — тонкие и незаметные вены, из-за этого звездному пациенту медикам не так просто делать уколы.

По его словам, врачам приходится использовать специальное оборудование, чтобы найти подходящее место для укола на руке артиста.

Станиславу Садальскому стало плохо в конце прошлой недели — после репетиции в театре у него резко упало давление до критических отметок — 80 на 40. Еле добравшись до дома, знаменитость вызвал скорую помощь и врачам удалось нормализовать состояние знаменитости.

В январе артисту тоже понадобилась помощь врачей. Тогда у него открылось сильное носовое кровотечение на фоне искривления перегородки, ринита и гипертонического криза. Еще несколькими годами ранее актер перенес операцию на сердце — стентирование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медики пытаются решить большую проблему Садальского.

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