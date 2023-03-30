Незаметные, тонкие, хрупкие: медики пытаются решить большую проблему Садальского

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 104

Оказавшийся в больнице Садальский пожаловался на тонкие и хрупкие вены

Незаметные, тонкие, хрупкие: медики пытаются решить большую проблему Садальского

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитости снова понадобилась врачей, предположительно, на фоне обострившегося сердечного заболевания.

Актер и телеведущий Станислав Садальский пожаловался в соцсетях на серьезную проблему из больницы. У 71-летней знаменитости — тонкие и незаметные вены, из-за этого звездному пациенту медикам не так просто делать уколы. Вероятно, их прописали ему на фоне обострившегося сердечного заболевания.

«Огромная проблема у меня, уж точно, — сделать укол в вену или поставить капельницу. Причины — „плохие“ вены на руках. Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьезная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции», — пояснил культурный деятель.

Instagram* / stas.sadalskiy

По его словам, врачам приходится использовать специальное оборудование, чтобы найти подходящее место для укола на руке артиста. И, к счастью, справляются.

Как известно, Станиславу Садальскому стало плохо в конце прошлой недели — после репетиции в театре у него резко упало давление до критических отметок — 80 на 40. Еле добравшись до дома, знаменитость вызвал скорую помощь — медикам удалось нормализовать состояние актера после капельницы.

При этом в январе артисту тоже понадобилась помощь врачей. Тогда у него открылось сильное носовое кровотечение на фоне искривления перегородки, ринита и гипертонического криза. Лечение Садальский проходил в Боткинской больнице столицы. Еще несколькими годами ранее актер перенес операцию на сердце — стентирование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Станислав Садальский репетировал спектакль у себя дома вместе с актрисой Эвелиной Бледанс.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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